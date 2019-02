Blaulicht | Donnerstag, 21. Februar 2019 Donnerstag, 21. Februar 2019

„Tote“ Kuh tritt Schlachter

Der Alptraum eines jeden Metzgers, oder: die Rache des getöteten Tieres! In Aalen zog sich bei einem Arbeitsunfall ein Metzger schwere Verletzungen im Gesicht zu, als er von einer „toten“ Kuh getreten wurde.

41

GegenUhr war in einem Schlachtbetrieb in Aalen ordnungsgemäß eine Kuh getötet und an einem Haken zur weiteren Verarbeitung aufgehängt worden. Durch einen Nervenimpuls schlug das tote Tier aus und traf einen-​jährigen Mann im Gesicht. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Angaben eines Sachkundigen zufolge, sind derartige Nervenimpulse nicht selten.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

