Ostalb | Donnerstag, 21. Februar 2019 Donnerstag, 21. Februar 2019

Tour Ginkgo 2019 fährt quer durchs Remstal-​Gartenschau-​Land

Galerie (4 Bilder)

Fotos: esc

Seit 27 Jahren initiiert die Christiane Eichenhofer-​Stiftung die Tour Ginkgo. Sie sammelt dabei jedes Jahr hohe Spendensummen für einen guten Zweck. Dieses Jahr sind die rund 150 Radler drei Tage lang in allen 16 Orten der Remstal-​Gartenschau unterwegs.

Da die Remstal-​Gartenschau durch den Ostalbkreis, den Rems-​Murr-​Kreis und am Ende noch in den kreis Ludwigsburg führt, haben die drei Landräte die Schirmherrschaft der Tour 2019 übernommen. Klaus Pavel und Dr. Richard Sigel folgten der Einladung, Dr. Rainer Haas war verhindert. Die Spenden, die die Tour Ginkgo in diesem Jahr erbringen wird, kommen dem Buntem Kreis Schwäbisch Gmünd, Rems-​Murr und Aufwind – Bunter Kreis Ludwigsburg zugute, deren Vertreter ebenfalls zur Auftaktveranstaltung gekommen waren. Warum das Geld für sie so wichtig ist, und wofür sie stehen, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitug.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 34 Sekunden.