Architektur-​Station Mögglingen: Arno Brandlhuber äußert sich

Vielleicht gibt es nur 15 statt 16 Architektur-​Stationen während der Remstal-​Gartenschau. Knapp drei Monate vor Eröffnung ist es unwahrscheinlich geworden, dass Arno Brandlhubers „Libertas“ in Mögglingen noch realisiert wird.

Im Architekturprojekt derStationen, vorgestellt im Maiin Schorndorf, soll die Idee der Gemeinsamkeit und Vielfalt derStädte und Gemeinden im Remstal sichtbar werden. Die Vielfalt wird es geben, die Gemeinsamkeit weniger: Mögglingen wird wohl ganz herausfallen. Derzeit besteht kaum noch eine Chance, dass diese Station überhaupt verwirklicht wird. In der Standortfrage herrscht weiter Sprachlosigkeit zwischen dem Architekten und der Gemeinde. Was Arno Brandlhuber sagt, steht in der Rems-​Zeitung vom. Februar.

