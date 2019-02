Schwäbisch Gmünd | Freitag, 22. Februar 2019 Freitag, 22. Februar 2019

Friedensschule: Erfolgsmodell für die kommunale Gmünder Bildungspolitik

Fotos: Heino Schütte .

Die Gemeinschaftsschule unter ihrem angestammten Namen Friedensschule im Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau erlebte am Freirtag eine Sternstunde. Mit viel Herzlichkeit und mit einem außergewöhnlichen Rahmenprogramm mit echt tollen und mutigen Talenten aus der Reihen der Schülerinnen und Schüler wurde die Fertigstellung von Erweiterung und Modernisierung der Gmünder „Nordstadt-​Schule“ gefeiert.

„Deutschland sucht den Superstar“. Wieso waren eigentlich nicht Dieter BohlenCo zu dieser Schuleinweihung eingeladen? Die strenge Jury hätte ihre helle Freude an den kurzweiligen Talenten gehabt, welche als eigentliche Hauptakteure die bisweilen langatmigen Festreden der Offiziellen herzerfrischend umrahmten und auflockerten. Es galt ja auch, viel zu feiern und zu würdigen. Mehr als vier Millionen Euro hat die Stadt in Erweiterungsbau und Modernisierung der Gemeinschaftsschule investiert. Mehr zum Ereignis am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

