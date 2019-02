Schwäbisch Gmünd | Freitag, 22. Februar 2019 Freitag, 22. Februar 2019

Wochenende: Wie geht’s Dir, Erde?

Auch an diesem Samstag gibt es für die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung ihre 16 -​seitige Wochenende-​Beilage. Unbeeindruckt von den Streikmaßnahmen, von denen unser Druckzentrum in Stuttgart betroffen ist und die sich auch am Samstag auf die inhaltliche Gestaltung der Rems-​Zeitung auswirken. Das Titelthema handelt von unserem Planeten Erde. Wir gehen der Frage nach: Erde — wie geht’s Dir?

16 Seiten Wochenende-​Beilage und 40 Seiten aktuelle Rems-​Zeitung. Ein lesenswertes Wochenende, allerdings mit dem kleinen Makel, dass die Rems-​Zeitung aufgrund der Streiksituation vielleicht ein bisschen zusammengewürfelt aussieht. Lokale Themen im vorderen Buch, der überregionale Sportteil fast am Ende der Zeitung und womöglich nicht einmal das Ergebnis des VfB-​Spiels dabei. Wir müssen (und können) damit leben. Beim Titelthema hält der Klimaexperte Ernst Rauch eine weitere Erwärmung der Erde in den nächsten Generationen für unabwendbar. Um den Trend zu bremsen, schlägt er kühne Schritte vor: das Herausfiltern von Treibhausgas aus der Atmosphäre – und Kraftstoffe, die in der Lage sind, Ökostrom zu speichern.



„Heiß“ wird es auch auf der Seite „Kind+Kegel“, denn eine repräsentative Studie der Universitäten Münster und Hohenheim unter 1048 Ju­gendlichen hat gezeigt, dass fast die Hälfte der 14 ­-​bis 20 ­-​Jährigen bereits porno­grafische Bilder und Videos mit entblöß­ten Geschlechtsteilen gesehen hat. Wie geht man als Eltern damit um?

Auf der Seite „Haus+Garten“ behandeln wir das Thema Kompost. Dieser belebt mit seinen vielen Orga­nismen den Boden, fördert das Wurzel­ wachstum und liefert vor allem auch vie­le Nährstoffe für die Pflanzen. Eigentlich ein Muss also für den ökologisch interes­sierten Gartenfreund. Eine Anleitung.

Wer jetzt nicht liest, dem ist nicht mehr zu helfen. Wir wünschen ein schönes und lesenswertes Wochenende.



