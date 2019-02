Schwäbisch Gmünd | Samstag, 23. Februar 2019 Samstag, 23. Februar 2019

Guggenmusiktreffen in Gmünd

Galerie (11 Bilder)

Fotos: Zimmermann

Das Wochenende, 22 . bis 24 . Februar, ist für die Guggenmusiker einer der Höhepunkte der jährlichen Faschingssaison. Am Samstagvormittag fand auf dem Marktplatz zudem das Setzen des Narrenbaums statt, am Nachmittag die Präsentation der Gruppen und am Abend der Kneipendurchgang.

Am Sonntagvormittag treffen sich die Guggen in der großen Sporthalle zum traditionellen Frühschoppen, ehe die aus wärtigen Gruppen am Nachmittag wieder die Heimreise antreten. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.



