Sport | Samstag, 23. Februar 2019 Samstag, 23. Februar 2019

Pfeifers Geniestreich und Karacas Jokerqualität bescheren Normannia Gmünd drei Punkte

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Vor dieser Partie gegen das Schlusslicht hat es kein Drumherum-​Reden gegeben, es sollte, ja es musste ein Sieg her. In einer Partie, die gut und gerne auch 7 : 4 hätte ausgehen können, hat sich Fußball-​Oberligist Normannia Gmünd letztlich mit 2 : 0 ( 0 : 0 ) durchgesetzt.

Es war kein schönes Fußballspiel, es war kein Leckerbissen – das war letztlich aber vor allem den heimischen Normannen gänzlich egal, die sich nach 90 Minuten grinsend in den Armen lagen. Den Großteil der ersten Halbzeit dominierte die Mannschaft von Holger Traub, hatte durch Dominik Pfeifer (15.) und Patrick Lämmle hervorragende Chancen zur Führung, hatte aber auch das Glück des Tüchtigen diesmal auf seiner Seite. Denn Fabian Diringer (41.) und Marcel Höniges hätten ebenfalls zwingend treffen müssen, als die Normannen mit dem Kopf schon in der Pause schienen. In der zweiten Halbzeit war es dann FCN-​Regisseur Dominik Pfeifer, der einen Freistoß wunderschön ins linke Eck zum 1:0 zirkelte (62.). Doch auch in Durchgang zwei benötigten die Normannen wieder das angesprochene Glück des Tüchtigen. Friedrichstals Hans Kyei hat es tatsächlich fertiggebracht, das Leder aus knapp drei Metern nur vor die Latte zu knallen (68.). Dass Pfeifer dann das leere Tor nach starker Vorarbeit von Felix Bauer fast über den Fangzaun drosch (75.), störte niemand mehr im Gmünder Lager, denn der eingewechselte Ferhat Karaca mit einem ebenfalls sehenswerten Schuss ins rechte Eck stellte in der Nachspielzeit auf 2:0, womit der zweite Saisonsieg letztlich unter Dach und Fach war.





Den ausführlichen Spielbericht und die Stimmen zum Spiel können Sie in unserer Montagsausgabe nachlesen, Videos zum Spiel sowie der Pressekonferenz können Sie sich auf unserer Facebook-​Präsenz (face​book​.com/​r​e​m​s​z​e​itung) anschauen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 69 Sekunden.