Schwäbisch Gmünd | Samstag, 23. Februar 2019 Samstag, 23. Februar 2019

Samstagsreportage: Unikom — Clubheim der Gmünder Kunst

Sie organisieren die Gmünder ART und mischen dort mit, sie öffnen ihre Ateliers immer im November: die Mitglieder des Unikom-​Kunstzentrums im Unipark. Das Thema unserer Samstagsreportage von Reinhard Wagenblast.

So viel Kontinuität bringt sonst nur der Gmünder Kunstverein auf. VorJahren zog die Gruppe in die ehemaligeBismarck– Kaserne ein. „Wir haben eine ganz geringe Fluktuation in der Gruppe“, sagt Nani Angstenberger mit Blick auf die Unikom-​Aktiven. Um dann nachdenklich anzufügen: „Es gibt ein Nachwuchs-​Problem der Kunst in Kleinstädten und auch wenig Kunden, die Kunst kaufen.“ Die spannende und lesenswerte Geschichte am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 24 Sekunden.