Sport | Samstag, 23. Februar 2019 Samstag, 23. Februar 2019

TSV Alfdorf/​Lorch hat sich längst noch nicht aufgegeben — 35 : 30

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

Handball-​Württembergligist TSV Alfdorf/​Lorch hat sich im Kampf um den Klassenerhalt längst noch nicht aufgegeben — im Gegenteil. Gegen den SKV Oberstenfeld hat sich die Mannschaft von Daniel Wieczorek mit 35 : 30 ( 17 : 16 ) durchgesetzt und damit zwei ganz wichtige Zähler aufs eigene Konto gelupft.

Zwar sind noch nicht alle Spiele gespielt in der Handball-​Württembergliga Nord, doch eines steht jetzt schon fest: Mit diesem Sieg hat der TSV auf jeden Fall den vorletzten Tabellenplatz verlassen, auf dem nun der TV Flein residiert. Insgesamt muss man von einem verdienten Sieg der Gastgeber in der Alfdorfer Sporthalle sprechen, die in der ersten Halbzeit nur einmal eine Gästeführung beim 13 : 14 ( 26 .) zugelassen haben — es sollte zugleich die einzige bleiben. Mit 17 : 16 ging es in die Halbzeit aus der die Wieczorek-​Sieben fulminant wieder herauskam. Ein 3 : 0 -Lauf führte zum 20 : 16 , doch längst war noch keine Entscheidung gefallen. Oberstenfeld gefiel vor allem durch sein schnelles Tempospiel, mit dem es zahlreiche Treffer markierte, selbst das zwischenzeitliche 31 : 26 brachte keine Beruhigung ins Spiel, die Gäste kamen erneut heran. Am Ende dann aber passte für den TSV alles zusammen: eigene Fehler wurden nicht bestraft, Dragan Jerkovic (und später Tom Plaschke) parierte einige Male ganz stark und die Gäste setzten die Bälle häufig neben das Gehäuse. Kreisläufer Julian Diederich muss man aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung noch herausnehmen. Immer anspielbereit erzielte er in Summe satte neun Treffer. In einer wahnsinnig turbulenten Schlussphase siegte der TSV schließlich mit 35 : 30 und kann sich nun seit Wochen mal wieder über den Blick auf die Tabelle freuen. „In der ersten Viertelstunde haben wir ein richtig gutes Württembergligaspiel gesehen. Insgesamt haben wir 35 Treffer erzielt, was mich natürlich zufrieden stimmt. Aber wie auch immer: im Abstiegskampf zählt jeder Sieg und da haben wir heute ein richtig gutes Ding hingelegt“, freute sich Wieczorek nach dem Erfolg am Samstagabend.





Den ausführlichen Bericht sowie die Stimmen zur Partie lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 78 Sekunden.