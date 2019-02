Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 24. Februar 2019 Sonntag, 24. Februar 2019

125 Jahre Schützenverein Lindach: Jubiläumsfeier mit vielen Ehrungen

Sein 125 -​jähriges Bestehen feierte der Schützenverein Lindach mit einem Festabend in der voll besetzten Eichenrainhalle mit Grußworten, Ehrungen, gutem Essen und dem Live-​Aufritt der Cover-​Rockband „Mäx“. Das Jubiläum war zudem ein würdiger Rahmen für zahlreiche Ehrungen.

Vorsitzender Eberhard Gross begrüßte alle Mitglieder, Schützen der Nachbarvereine, die Vertreter der Lindacher Vereine unter der Regie von Bernd Maile, die Ortschaftsräte und Gemeindevertreter und dankte allen, die sich im Verein engagieren. Dazu malte er ein Bild von Vielfalt und Dynamik mit all den Aufgaben und Funktionen die den Schützenverein Lindach ausmachen. Dr. Joachim Bläse, Erster Bürgermeister der Stadt Gmünd und zudem ein waschechter Lindacher, ist aufgewachsen mit dem Schützenverein Lindach und dort auch Mitglied. Er bezeichnete den Jubiläumsverein als wichtigen Teil des Ortes und würdigte dessen Erfolge im Schießsport. Was diesen Verein auszeichnet kam bei der Jubiläumsfeier zum Ausdruck und wird in der Rems-​Zeitung am. Februar ausführlich geschildert.

