Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 24. Februar 2019 Sonntag, 24. Februar 2019

Narrenbaum und Guggenmusik: Heiße Phase des Faschings hat begonnen

Galerie (10 Bilder)

Fotos: zi

Auch wenn die fünfte Jahreszeit offiziell ja schon am 11 . 11 beginnt – so richtig närrisch wird es in Gmünd immer dann, wenn auch der Narrenbaum vor dem Rathaus steht. Dieser wurde am Samstag aufgestellt – und darüber hinaus war die Stadt das ganze Wochenende über fest in Guggen-​Hand. Zum Finale des internationalen Guggenmusiktreffens gab es am Sonntag eine Prämierung.

Die Aufstellung des Narrenbaums erfolgt ganz ähnlich wie man das seit altersher mit Maibäumen gemacht hat: Mit Holzstangen und Muskelkraft. Mit viel Hauruck, der richtigen Koordination der Kräfte und Schweißperlen auf der Stirn wurde diese Aufgabe traditionsgemäß von der Feuerwehr erledigt – angefeuert vom Publikum, dass sich dieses Spektakel natürlich nicht entgehen lassen wollte.

Auch am Samstag stand Gmünd noch ganz im Zeichen des internationalen Guggenmusiktreffens. Sowohl auf dem Markt– und auf dem Johannisplatz als auch in der Ledergasse und am Kalten Markt hörte man schräge Töne. Mit ansteckender Fröhlichkeit zogen die Ensembles in ihren bunten und phantasievollen Kostümen durch die Stadt und spielten auch in Gaststätten. Bis in den Abend hinein wechselten sich die Gruppen dann auf den beiden Bühnen ab.

Mehr über das närrische Wochenende und die Prämierung der Guggen-​Gruppen im Rahmen des Frühschoppens erfährt man am Montag, 25 . Februar, aus der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 51 Sekunden.