Schwäbisch Gmünd | Montag, 25. Februar 2019 Montag, 25. Februar 2019

Das Fest für Solidarität auf dem Gmünder Marktplatz steht

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Auch wenn zur zweiten Kick-​off– Veranstaltung der Kampagne „Für Solidarität und Vielfalt“ nur etwa ein Drittel der Teilnehmer sich im a.l.s.o.-Café einfanden, verglichen mit der Gründungsveranstaltung im Januar, so hat sie doch in den vergangenen vier Wochen nochmal richtig zugelegt. Inzwischen haben sich rund 90 Organisationen und Einzelpersonen der Initiative gegen Menschenfeindlichkeit und Rassismus angeschlossen.

Mittlerweile hat sich auch ein ansehnliches Programm herauskristallisiert, das ab März angeboten wird. „Bei all den Veranstaltungen wird auch über die Kampagne informiert werden“, erklärt Ali Nagelbach (a.l.s.o.). Und die Unterstützer werden erklären, weshalb sie es für wichtig erachten, bei der Kampagne mitzumachen. Welche Veranstaltungen bereits fest geplant sind, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 28 Sekunden.