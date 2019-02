Blaulicht | Montag, 25. Februar 2019 Montag, 25. Februar 2019

Nach Drohnen-​Aufklärung der Feuerwehr: Kapuzinergasse aus Sicherheitsgründen gesperrt

Ungewöhnlicher Einsatz für den erfahrenen Drohnen-​Pilot Richard Haas von der Gmünder Feuerwehr. Zusammen mit dem Ordnungsamt stellte er am Montagnachmittag nach einem Aufklärungsflug fest, dass die Kapuzinergasse aus Sicherheitsgründen sofort gesperrt werden muss.

Was war passiert? Ein loser Dachziegel war kurz zuvor von einem vierstöckigen Gebäudekomplex in die Tiefe gestürzt. Zum Glück wurde in dem engen, jedoch wichtigen Verbindungsgässchen zwischen Paradiesstraße und Klösterlestraße niemand verletzt. Sicherheitshalber forderte das Ordnungsamt Unterstützung von der Gmünder Feuerwehr an, um das Dach schnellstmöglich mit Hilfe von deren Foto– und Videodrohne zu kontrollieren. Die Bilder der Drohne zeigen offenbar Alarmierendes: Die Kapuzinergasse ist vorerst für Autos, Radfahrer und Fußgänger gesperrt.

