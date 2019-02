Blaulicht | Montag, 25. Februar 2019 Montag, 25. Februar 2019

Polizei stoppt Porschefahrerin auf B 29

Nochmals glimpflich endete die Fahrt einer Falschfahrerin am Montagmorgen. Um 0 . 43 Uhr wurde der Polizei über Notruf gemeldet, dass ein Porsche von der B 10 kommend beim Mercedes-​Museum falsch auf die vierspurige Bundesstraße 14 aufgefahren sei. Kurz vor dem Teiler begegnete sie einem 29 -​jährigen Autofahrer, der instinktiv reagierte und der betrunkenen Falschfahrerin ausweichen konnte.

Neun eingesetzte Streifenfahrzeuge versuchten den Porsche zu stoppen. Vor Schorndorf konnte ein entgegengekommener Streifenwagen gerade noch der Falschfahrerin ausweichen, die nach diesem Vorfall unbeirrt ihre Fahrt fortsetzte. Erst bei der Anschlussstelle Schorndorf Ost hielt die-​jährige Autofahrerin vor querstehenden Streifenfahrzeugen an. Bei ihr konnte ein Promillewert von überfestgestellt werden. Bei ihr wurde eine Blutuntersuchung veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei in Schorndorf bittet nun um Zeugenhinweise. Auch weitere Autofahrer, die der Porschefahrerin am Montag zwischenUhr undUhr zwischen Schorndorf und Stuttgart begegneten und ggf. auch gefährdet wurden, sollten sich bitte unter Tel./​melden.

