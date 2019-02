Blaulicht | Montag, 25. Februar 2019 Montag, 25. Februar 2019

Wer hat die jugendlichen Schützen gesehen?

Galerie (1 Bild)

Wie am Montag ausführlich in der Rems-​Zeitung berichtet, wurde am Freitagabend in Mutlangen ein Neunjähriger durch eine Luftdruckpistole leicht verletzt und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Das Polizeirevier sucht noch immer nach den Jugendlichen und weiteren Zeugen. Unter Telefonnummer 0 71 71 /​ 35 80 wird um Hinweise auf die Jugendlichen sowie den Schützen gebeten. Auch eine Beschreibung liegt nun vor.

18

20

35

1

70

Der Neunjährige hielt sich gegenUhr zusammen mit einem Freund an der Skateranlage an der Feldstraße auf (beim Mutlantis) und wartete dort auf seine Eltern, mit denen er spazieren war. Im Bereich des Volleyballplatzes hielten sich in etwaMeter Entfernung sechs Jugendliche, darunter zwei Mädchen, auf. In der Gruppe wurde vermutlich mit einer Luftdruckpistole hantiert und mehrfach in Richtung der Parkplätze sowie eines Firmengeländes geschossen. Nachdem ein Schuss den Neunjährigen am Kopf getroffen hatte, kamen zwei Jugendliche auf die beiden zu und entschuldigten sich. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Franziskus-​Gymnasium.Einer der Jugendlichen wird als dicklich beschrieben, trug eine Brille sowie eine graue Hose. Der andere war größer, etwaMeter, hatte Pickel im Gesicht, einen leichten Bart und war schwarz gekleidet.Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat am Freitagabend die Ermittlungen aufgenommen und auch nach den Jugendlichen mit mehreren Streifenbesatzungen gefahndet.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 51 Sekunden.