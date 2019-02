Blaulicht | Dienstag, 26. Februar 2019 Dienstag, 26. Februar 2019

Auffahrunfall in der Königsturmstraße in Gmünd

Verkehrsbehinderungen gibt es zur Zeit in der Königsturmstraße in Schwäbisch Gmünd in Richtung stadteinwärts. Grund dafür ist ein Auffahrunfall.

Mehrere Fahrzeuge sind an der Kolission beteiligt, und auch das DRK ist dort im Einsatz. Bis die Unfallstelle geräumt ist und der Verkehr wieder frei fließen kann, dürfte es noch eine Weile dauern.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 13 Sekunden.