Ostalb | Dienstag, 26. Februar 2019 Dienstag, 26. Februar 2019

Die Menschen im Haus Kielwein lieben den Mann aus Gambia

Foto: esc

„Wir lassen ihn sowieso nicht mehr gehen“, das ist die einhellige Meinung von Bewohnerinnen und Bewohnern des Johanniter-​Pflegewohnheims Haus Kielwein in Heubach. Die Rede ist von Ibrahima Sowe. Er beendet im September seine Ausbildung zum Altenpflegehelfer und hat nun eine weitere Duldung bekommen.

Eigentlich wollten die Einrichtungsleiterin Jutta Kraus, die Pflegedienstleiterin Daniela Kley und Caterina Prel, Assistenz der Einrichtungsleitung, ihm bei einer Tasse Kaffee zu seinem Erfolg gratulieren: Ibrahima Sowe hat eine weitere Duldung bekommen, dass er nach der Ausbildung zum Altenpflegehelfer die zusätzliche Ausbildung zur Pflegefachkraft absolvieren kann. Doch er wünschte sich, dass auch Bewohnerinnen und Bewohner mitfeiern durften. Was sie über den jungen Mann aus Gambia sagen, können Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung nachlesen.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 29 Sekunden.