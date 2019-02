Ostalb | Dienstag, 26. Februar 2019 Dienstag, 26. Februar 2019

Landrat Pavel unterstützt die Böbinger Resolution

Nachdem bei einem Termin beim RP Stuttgart in vergangenen November im Beisein von Landrat Pavel und Bürgermeister Jürgen Stempfle der Referatsleiter Jürgen Holzwarth die vier Planungsvarianten zum Ausbau der B 29 im Bereich Böbingen vorgestellt hatte, wurden der Gemeinderat und die Öffentlichkeit über diese Varianten informiert. Bei der Sitzung des Böbinger Gemeinderats am Montag war Landrat Klaus Pavel zu Gast.

Nachdem Bürgermeister Stempfle die vier Varianten nochmals vorgestellt und betont hatte, dass genug Geld für die Infrastruktur vorhanden sei und nach Auskunft von MdB Barthle die Abgeordneten an das Kosten-​Nutzen-​Verhältnis gebunden seien, begrüßte er Landrat Pavel, der mit den Entscheidungsträgern bestens vernetzt sei. Wie sich Pavel und die Gemeinderäte in der Sitzung äußerten, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

