Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 26. Februar 2019 Dienstag, 26. Februar 2019

Neuer Remsbahn-​Betreiber: Zukünftig auch in Bayern unterwegs

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Die für den schienengebundenen Regionalverkehr im Remstal ab Juni zuständige Verkehrsgesellschaft Go-​Ahead weitet ihr Engagement nun auch auf den bayerischen Raum aus.

Versichert wird dazu, dass der Verkehrsvertrag für Baden-​Württemberg planmäßig erfüllt werde. Die Go-​Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland gestaltet aufgrund dieser neuen Perspektive ihre Unternehmensgruppe neu und erweitert ihr Engagement in Deutschland durch die Gründung der Go-​Ahead Bayern GmbH. Nähere Einzelheiten zum Go-​Ahead-​Wachstum am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 18 Sekunden.