Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 26. Februar 2019 Dienstag, 26. Februar 2019

Papagei am Zeiselberg

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Wie der Rems-​Zeitung am Dienstagvormittag ( 26 . Februar) eine Dame aus der Gemeindehausstraße mitteilte, fliegt seit etwa fünf Tagen ein roter, kleiner Papagei am Zeiselberg seine Runden. Er ist sowohl an die Kälte, als auch an das magere Futterangebot gewöhnt.

27

Möglicherweise handelt es sich bei dem Tier um das selbe, das schon im November in Straßdorf gesehen wurde und den Winter offensichtlich gut überstanden hat. Einen Artikel über das exotische Federtier lesen Sie auch im Lokalteil der Rems-​Zeitung am. Februar.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 21 Sekunden.