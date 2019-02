Ostalb | Dienstag, 26. Februar 2019 Dienstag, 26. Februar 2019

Schulzentrum Leinzell: Was gehört zur Schulsozialarbeit?

Foto: gbr

Seit Jahresbeginn hat das Leinzeller Schulzentrum einen neuen Schulsozialarbeiter. Die Stelle wurde mit Mario Kinsky besetzt, der sich am Dienstag im Gemeinderat vorstellte und über seine Tätigkeit informierte.

27

„Ich wurde sehr schnell von den Schülerinnen und Schülern akzeptiert. Sie kommen bereits von sich aus mit ihren Anliegen zu mir“, berichtete der-​Jährige dem Gremium. Dies sei sehr wichtig, denn Schulsozialarbeiter verstehen sich als Partner der Kinder und Jugendlichen bei unterschiedlichsten Problemlagen und Fragestellungen. Welche Aufgaben ganz konkret dazu gehören und was der Gemeinderat sonst noch beschlossen hat, steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

