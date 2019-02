Kultur | Dienstag, 26. Februar 2019 Dienstag, 26. Februar 2019

VHS-​Kabarettreihe in Heubach mit Frank Sauer

„Scharf angemacht“ – so hatte Frank Sauer die besten Rezepte für den Beziehungssalat, dem er sein neues Programm widmet. Souverän heiter tänzelte er zwischen Klischees und Psychologie, Alltagsbeobachtungen und wissenschaftlicher Beweislage.

Am Freitag füllte Frank Sauer als Gast in der VHS-​Kabarettreihe die Heubacher Silberwarenfabrik, ging es doch um das ewig aktuelle Thema über die Beziehung zwischen Männern und Frauen. Natürlich bot sich als warm-​up eine Bestandsaufnahme des Publikums und mit einem Lied über die Erschaffung des Menschen kam er zur Ursache allen Übels. Zunächst galt es, Klischees zu untersuchen und festzustellen, dass vieles einfach stimmt, auch wenn er nicht unbedingt für ihren Kleiderschrank Grundsteuer zahlen muss. Die RZ berichtet über den Auftritt in der Dienstagausgabe.

