Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 27. Februar 2019 Mittwoch, 27. Februar 2019

Gmünd: Sperrung am Bockstor

Galerie (1 Bild)

Wegen dringenden Sanierungsarbeiten am Fahrbahnpflaster aus Gründen der Verkehrssicherheit im Bereich Am Bockstor in Schwäbisch Gmünd, muss dieser für den Verkehr von Donnerstag, 28 . Februar, bis einschließlich Freitag, 1 . März, gesperrt werden

Eine Umleitung über die Klösterlestraße – Rektor-​Klaus-​Straße – Bahnhofplatz und umgekehrt ist ausgeschildert. Die Zufahrt zum Parkhaus Parlermarkt ist von der Klösterlestraße/​Parlerstraße aber möglich.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 14 Sekunden.