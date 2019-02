Ostalb | Mittwoch, 27. Februar 2019 Mittwoch, 27. Februar 2019

Igginger Fasnacht auf dem Kotteler

Galerie (9 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Am Mittwoch Abend war es wieder mal so weit: auf dem Igginger Kotteler wurde die historische Fasnacht im traditionell alemannischen Stil gefeiert, und dies seit 1995 .

Die Kindergartenkinder als „Fasnachts-​Butzala“ eröffneten das Fest mit einem Rundtanz zu dem Lied „Es tanzt ein Bi-​Ba-​Butzenmann“, bei dem der ganze Marktplatz mitsang. Die Sprecher Klaus Widmann und Sebastian Schmid führten durchs Programm und sie stimmten das Lied an „Fasnachts-​Butz du alda Kuah, schdopf dei Loch mit Lomba zua, gang Heubach zua, dao hosch dai Ruah“. Anschließend führten die Schülerbutzen das Spiel „Teufel an der Kette“ auf, bei dem sie einen Korb voll mit Süßigkeiten, der vom Teufel bewacht wird, gegen heranstürmende Kinder mit Ruten verteidigen mussten.Mehr über das Treiben auf dem Igginger Marktplatz steht in der Donnerstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 32 Sekunden.