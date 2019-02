Blaulicht | Mittwoch, 27. Februar 2019 Mittwoch, 27. Februar 2019

In Gmünd: Katze angeschossen

Am Dienstag wurde im Zeitraum zwischen 17 und 20 . 15 Uhr in der Weidenäckerstraße in Gmünd-​Straßdorf eine Katze mit einer Luftdruckwaffe angeschossen und dadurch leicht verletzt.

Die Polizei bemüht sich, den Schützen ausfindig zu machen. Hinweise auf den Schützen liegen aber bislang nicht vor und werden vom Polizeirevier Gmünd unter/​entgegen genommen.

