Ostalb | Mittwoch, 27. Februar 2019 Mittwoch, 27. Februar 2019

Kinderparadies in Heubach öffnet im Mai

Galerie (4 Bilder)

Fotos: sv, esc

Wie schnell – und ohne Millionen Euro dafür auszugeben – 20 paradiesische Kindergartenplätze geschaffen werden können, zeigt in diesen Tagen die Stadt Heubach. Am 1 . Mai wird der neue Naturkindergarten für Kinder von drei bis sechs Jahren eröffnet werden.

Mitten in der freien Natur, drum rum nur Wald, Wiesen, Tümpel, Schafe – sogar eine kleine Grotte – werden künftigKinder nach Herzenslust toben und spielen können. Sie werden, das erklärt die künftige Kindergartenleiterin Annika Horlacher, auch bei Regen und Schnee im Freien sein – die meiste Zeit jedenfalls. Was die Kinder sonst noch erwartet, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 26 Sekunden.