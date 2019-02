Ostalb | Mittwoch, 27. Februar 2019 Mittwoch, 27. Februar 2019

Mutlanger Ehepaar sitzt in Bangkok fest

Spannungen zwischen Indien und Pakistan haben zu den ersten „kriegerischen“ Auseinandersetzungen geführt, sind aber auch schuld daran, dass ein Ehepaar aus Mutlangen — und natürlich viele weitere deutsche Urlauber — seit Mittwoch in Bangkok festsitzen.

Einen Tag nach einem angeblichen indischen Luftangriff auf ein Terrorcamp in Pakistan haben pakistanische Kampfflugzeuge nach Militärangaben zwei indische Flugzeuge abgeschossen.Für ein Ehepaar aus Mutlangen sollte diese Nachricht zusammen mit mehreren hundert Passagieren vom Rückflug aus dem Urlaubsdomizil Thailand Folgen haben.Pakistan schloss nämlich seinen Luftraum für kommerzielle Flüge, wie die Behörde für Zivilluftfahrt mitteilte. Wann der Flugverkehr wieder aufgenommen wird, blieb am Mittwoch offen. Und auch in Indien wurde der kommerzielle Flugverkehr an den Flughäfen in den Bundesstaaten Jammu und Kaschmir – Srinagar, Leh und Jammu – eingestellt.„Nach einem Irrflug mussten wir in Bangkok, der Hauptstadt von Thailand, landen. Die Lufträume auf unserem Heimflug nach Frankfurt wurden geschlossen. Der Konflikt Pakistan und Indien lässt keinen Überflug möglich. Uns geht es aber soweit gut. Bleibt spannend hier“, schrieb Gerhard H. am Mittwoch umUhr deutscher Zeit eine Textnachricht an seine Familie in Deutschland. UmUhr deutscher Zeit, alsoUhr in Bangkok, war nach stundenlangem Warten endlich klar, wie es zunächst weitergeht: „Wir übernachten im Flughafenhotel in Bangkok. Wie es dann weitergeht, weiß aber noch niemand. Uns geht es aber gut“, hieß es dann in weiteren Textnachrichten.

