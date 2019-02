Ostalb | Mittwoch, 27. Februar 2019 Mittwoch, 27. Februar 2019

Seit wenigen Tagen im Amt: Obergröningens Feuerwehrkommandant

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Die Faszination für die Arbeit der Feuerwehr war schon im Kindesalter vorhanden. Als in seiner Heimatgemeinde Obergröningen dann eine Jugendfeuerwehr gegründet wurde, gehörte Patrick Gutsch im Alter von 15 Jahren zur Gründungsmannschaft. Nun – 14 Jahre später – ist er Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Obergröningen.

2005

Die Vorstellung, in brennende Häuser zu rennen und Menschen zu retten, faszinierte Patrick Gutsch sehr früh. Und auch durch seinen Onkel, der der Feuerwehr Untergröningen angehörte, war die Faszination schon in jungen Jahren geweckt. Dassdann eine Jugendfeuerwehr in Obergröningen gegründet wurde, glich einem Glücksfall. Von Gutschs Weg zum Feuerwehrkommandanten und der Arbeit vor Ort berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

