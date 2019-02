Ostalb | Mittwoch, 27. Februar 2019 Mittwoch, 27. Februar 2019

Wie in Eschach das Tempo an den Ortseingängen gebremst werden soll

Foto: gbr

Die Landesstraße auf der Frickenhofer Höhe ist zwar relativ schmal, aber sie verleitet durch den weitgehend schnurgeraden Verlauf trotzdem zu hohen Geschwindigkeiten. Die Gemeinde Eschach sieht hier Handlungsbedarf.

Die gerade Streckenführung wirkt sich besonders in der Ortsdurchfahrt von Kemnaten aus, wo viele Autofahrer mehr oder weniger ungebremst an den Häusern vorbei brausen. Auch am Ortseingang von Eschach – beim Friedhof – führt die Straße gerade und dazu noch mit Gefälle in den Ort hinein. Entsprechend wird auch dort die Höchstgeschwindigkeit vonkm/​h in vielen Fällen nicht eingehalten. Wie und wann die Gemeinde Eschach dieses Problem lösen möchte, wird am. Februar in der Rems-​Zeitung erklärt.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 27 Sekunden.