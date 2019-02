Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 28. Februar 2019 Donnerstag, 28. Februar 2019

Haushaltsreden: Wie werden in Gmünd die Weichen für 2019 gestellt?

Wie werden nun die Weichen für die Kommunalpolitik anno 2019 gestellt? Darauf gibt es im Gemeinderat zwar in so manchen Punkten unterschiedliche Antworten. Was die grobe Richtung angeht, sind sich die Fraktionen aber einig: Gmünd soll eine attraktive Stadt bleiben – und dies nicht zuletzt durch ein engagiertes Miteinander.

Im großen Sitzungssaal des Gmünder Rathauses gaben gestern Nachmittag die Sprecherinnen und Sprecher der sechs Gemeinderatsfraktionen ihre Stellungnahmen zum Haushaltsentwurfab. Dass die CDU einen Schwerpunkt der Entwicklung in der Förderung von Firmenansiedlungen sieht (nicht zuletzt auch wegen der damit verbundenen Gewerbesteuereinnahmen), die SPD und die Linken soziale Aspekte thematisieren sowie die Grünen ökologische Gesichtspunkte verstärkt im Fokus haben, war keine Überraschung. Durchaus ein Novum war die Rede der Bürgerliste – nicht nur weil sie nicht von Ullrich Dombrowski gehalten wurde, sondern von Susanne Lutz. Die Stadträtin sorgte für ein Raunen im Saal, als sie das Beispiel einer nahezu völlig autofreien Innenstadt in Spanien lobte und ein ähnliches Konzept auch für Gmünd vorschlug. Ausführlich berichtet die Rems-​Zeitung am. Februar über die Kernaussagen in den Haushaltsreden sowie die wichtigsten Anträge der Fraktionen.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

