Donnerstag, 28. Februar 2019

Kindergartenneubau Ruppertshofen: Bürgerinformation

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Bürgermeister Peter Kühnl war es aus zwei Gründen wichtig, im Rahmen einer Bürgerversammlung zum aktuellen Stand in Sachen Kindergartenneubau (die RZ berichtete mehrmals) zu informieren: Einerseits wollte er klar und deutlich signalisieren, dass weitere Kindergartenplätze benötigt werden. Andererseits war es ihm aber auch ein Anliegen auf die steigende Verschuldung aufmerksam zu machen, die mit dem Neubau einhergeht.

Die Entscheidung darüber, ob es in Ruppertshofen einen drei– oder zweieinhalbgruppigen Kindergarten geben wird, wird nächste Woche im Gemeinderat fallen. Am Mittwochabend hatten auch die Bürger die Möglichkeit, mit Kühnl sowie dem Planer und dem Kämmerer zu diskutieren. Die RZ berichtet in der Donnerstagausgabe.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 26 Sekunden.