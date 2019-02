Ostalb | Donnerstag, 28. Februar 2019 Donnerstag, 28. Februar 2019

Leintalhexen stürmen Rathaus in Heuchlingen

Die Leintalhexen zogen in Heuchlingen über die Leinbrücke, lautstark angeführt von den Kocher Fetza aus Aalen, und stürmten das Rathaus. Dem Gemeindeoberhaupt scheinen sie jedoch ganz gewogen zu sein – wenn er nur nicht so einen Sparfimmel hätte. Doch der versprach, die Sparfuchszeiten seien jetzt vorbei.

Eigentlich wurde er ja als rosafarbene Überraschungstorte aus seinem Rathaus gebracht, aber die Leintalhexen verhexten Bürgermeister Peter Lang kurzerhand in ein Zebra. So soll er den geeigneten Ort für einen Zebrastreifen in der Leinzeller Straße suchen. Doch im Großen und Ganzen waren die Hexen dem entmachteten und zum dritten Mal wiedergewählten Bürgermeister sehr wohlgesonnen.

