Rathaussturm auch in Lorch

Auch in der Klosterstadt machte die Lorcher Fasnetgesellschaft (LFG) in ihrem Jubiläumsjahr kurzen Prozess mit dem amtierenden Bürgermeister Karl Bühler.

Nachdem die Waldstetter Lachabatscher die Stimmung einheizten, führten die Fetza-​Hexa mit ihren Schlachtrufen „Fetza-​Hexa“ und „Schenkel hoi“ den Bürgermeister aus dem Rathaus, wo sie ihm erstmal ein Faschingskostüm verpassten. „Unten wie aus dem Gefängnis und oben wie im Urlaub auf Hawaii“ so beschrieb der Vorstand der LFG, Frieder Rohm, das Kostüm des Bürgermeisters. Er las diesem dann die Leviten und verdonnerte ihn dazu, im laufenden Jahr mehr Lorcher Veranstaltungen besuchen zu müssen, da er regelmäßig durch Abwesenheit glänzt.Mehr zu den Rathausstürmen in den umliegenden Gemeinden und Städten steht in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.

