Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 28. Februar 2019 Donnerstag, 28. Februar 2019

Rathaussturm in Großdeinbach

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Marcus Menzel

Um 11 . 11 Uhr wurde das Bezirksamt in Großdeinbach gestürmt. Ortsvorsteher Gerhard Maier und seine Mitarbeiterinnen hatten keine Chance gegen die Übermacht vom Kindergarten Pfiffikus. 27 Kinder und deren Erzieher(-innen) kamen als „pfiffige Bienen“ verkleidet, um die Macht im Bezirksamt zu übernehmen.

1

Dann wurde mit Liedern und Tänzen gefeiert. Schließlich mutierte auch noch der Ortsvorsteher zur Biene und wurde dann auch noch verheiratet. Natürlich gab es bei diesem närrischen Treiben auch einen kleinen Umtrunk für alle Kinder, Erzieher(-innen), Eltern und das Bezirksamt-​Team. Mehr über die Rathausstürme in der Region lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. März.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 24 Sekunden.