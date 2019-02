Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 28. Februar 2019 Donnerstag, 28. Februar 2019

Rathaussturm in Schwäbisch Gmünd: Alle Akteure auf dünnem Eis

Trotz der warmen Sonnenstrahlen ging es beim Gmünder Rathaussturm ziemlich „cool“ zu. Und dies durchaus wortwörtlich, denn aus diesem Anlass begaben sich alle Akteure zeitweise auf die Eislauffläche auf dem oberen Marktplatz. Der getanzte Widerstand der Rathausverteidiger war aber zwecklos.

Die Gmünder Feuerwehr ist die „Keimzelle“ des närrischen Treibens in Gamundia. Vor dem Gerätehaus am Sebaldplatz sammelten sich die Narren, um mit Pauken und Trompeten durch durch die Stadt auf den Marktplatz zu ziehen – allen voran die Guggenmusiker der „Gmendr Gassafetza“ . Die AG Gmender Fasnet hatte für ihre Attacke auf das Rathaus ihren Hofstaat, die Garde-​Mädchen und die furchterregenden Rudo-​Hölltalschützen aufgeboten. Der Tanz der Stadtverwaltung war zwar sehr schön anzuschauen, aber im Hinblick auf die Narrenabwehr völlig wirkungslos. Denn jene hatten nicht nur die klassische Konfetti-​Kanone als schweres Geschütz aufgefahren, sondern setzten auch noch Seifenblasen ein. So gelang es dem Narrenschultes („Nathalie die Temperamentvolle“) sowie dem neuen Gmünder Prinzenpaar Janine I. und Thomas II. , in die Schaltzentrale der Gmünder Macht vorzudringen und dort die närrische Revolution auszurufen.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

