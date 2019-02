Ostalb | Donnerstag, 28. Februar 2019 Donnerstag, 28. Februar 2019

Waldstettens Bürgermeister ist entmachtet

Galerie (13 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Unter dem Motto „Karneval en Venedig, mensch Waldstetter send net grädig“ fand der 40 . Waldstetter Rathaussturm statt.

Mit viel Musik, Tanz und Büttenreden wurde Bürgermeister Michael Rembold entmachtet und das Regiment der Gemeinde übernahmen die Närrinnen und Narren. Aber nicht nur in Waldstetten wurde das Rathaus gestürmt, auch in vielen anderen Gemeinden regieren jetz bis kommenden Dienstag die Narren. Über die verschiedenen Rathausstürme berichtet die Remszeitung in ihrer Freitagausgabe.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

