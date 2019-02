Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 03. Februar 2019 Sonntag, 03. Februar 2019

20 . Neujahrsempfang für Frauen: Mehr Solidarität gefordert

Galerie (3 Bilder)

Fotos: msi

Mit Aufbruchstimmung, den Blick auf 100 Jahre Frauenwahlrecht gerichtet, und mit starken Frauen und ihren mutmachenden Lebensgeschichten und Botschaften, kurz mit geballter Frauenpower wurde der Neujahrsempfang der Frauen am Sonntagvormittag begangen.

Zahlreich waren die Frauen in den Festsaal des Predigers geströmt, wo auch der zwanzigste Frauenempfang des Frauenforums Schwäbisch Gmünd ein voller Erfolg war – wie schon die vorangegangenen Neujahrsempfänge der letzten Jahre. Worum es den Frauen ging und geht, erfahren sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 19 Sekunden.