Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 03. Februar 2019 Sonntag, 03. Februar 2019

Premiere der Ostalb-​Hymne im Stadtgarten

Galerie (1 Bild)

Foto: vog

Zum Start der regionalen Tournee präsentierte „Herrn Stumpfes Zieh– und Zupfkapelle“ im Stadtgarten erstmals öffentlich die neue Ostalb-​Hymne. Landrat Klaus Pavel erinnerte im Rahmen dieser Premiere daran, wie die Idee zu einer musikalischen Liebeserklärung an die Ostalb entstanden ist.

Heimatverbundenheit ist in Zeiten der fortschreitenden Globalisierung für viele Menschen ein wichtiger Faktor: Das Vertraute verleiht Sicherheit und Bodenständigkeit. So geht es auch den Menschen auf der Ostalb. Dies machte Pavel am Samstag deutlich, bevor ein Prominenten-​Chor gemeinsam mit der Band das Lied „Ostalbherz“ anstimmte.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 21 Sekunden.