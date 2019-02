Blaulicht | Sonntag, 03. Februar 2019 Sonntag, 03. Februar 2019

Randalierende Aalener Fußballfans: Verletzungen durch Faustschlag

Etwa 50 Aalener Fussball-​Fans kamen am Samstag, gegen 19 : 50 Uhr, aus Würzburg am Bahnhof Crailsheim an und mussten dort in den Zug nach Aalen umsteigen. Trotz mehrfacher Ansprachen durch die Präsenz zeigende Polizei, kamen die Aalener Fans am Bahnsteig mit einem ebenfalls aussteigenden Bremen-​Fan in Streit. Unter anderem schlug ein Aalener Fan dem Bremer Fan mit der Faust gegen die rechte Schläfe, so dass dieser eine Platzwunde erlitt.

Der bislang unbekannte Täter flüchtete zwar, aber er konnte letztlich am Einsteigen in den Verbindungszug durch einen Beamten gehindert werden. Jedoch wurde der Beamte von einer weiteren Person nach hinten weggerissen, sodass der unbekannte Täter zwischen den anderen Fussball-​Fans in den Zug gelangen und wegfahren konnte. Die Person, welche den Beamten nach hinten wegriss, konnte von weiteren Beamten zu Boden gebracht und geschlossen werden. Er wurde nach der Personalienfeststellung entlassen. Ihm droht nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Gefangenenbefreiung. Zudem kam es von zwei weiteren Aalener Fans zu diversen Beleidigungen zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten.

