DJK-​Sieg mit leichter Delle

Gewillt, ihren positiven Trend fortzusetzen, haben die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd den Förderverein Tübinger Modell empfangen. Der Start ist dann auch recht positiv verlaufen, doch ab dem dritten Satz ist es dann knifflig geworden für die Einhörner, die sich am Ende dennoch mit 3 : 1 ( 25 : 15 , 25 : 14 , 17 : 25 , 25 : 21 ) durchsetzen sollten.

Da noch immer Ungewissheit bezüglich der Zweitliga-​Reserve aus Offenburg herrscht, ist für die Einhörner in dieser Saison womöglich sogar noch der Aufstieg drin. Das Duell begann ausgeglichen, lange Ballwechsel bestimmten die Anfangsphase und die Führung wogte zunächst hin und her. Als dann aber Svenja Baur einen Ball stark erhechtete und anschließend den Punkt machte, stand für die Gmünderinnen die erste Zwei-​Tore-​Führung zu Buche. Einen Punkt ließ die DJK in der Folge noch zu, zog dann aber auf 11 : 5 davon. Die Heimmannschaft wirkte hochkonzentriert und überzeugte vor allem im Angriff immer mit geschickten Finten. Dieser starke Auftritt führte in der Folge zu Fehlern bei den Gästen, was die Führung immer weiter anwachsen ließ ( 17 : 8 , 19 : 10 ). Ebenfalls bemerkenswert: die DJK gab trotz dieser komfortablen Führung keinen Ball verloren. Ebenfalls überzeugend, wie schon bei den vorangegangenen beiden 3 : 0 -Siegen, waren die wuchtigen und mit Risiko geschlagenen Aufschläge. Trainer Joachim Saam sah an der Seitenlinie ebenfalls sichtlich zufrieden mit der Leistung seiner Frauen aus. So endete dieser erste Satz mit einem souveränen 25 : 15 .





„Ich bin froh, dass wir im dritten Satz mit dem Kämpfen begonnen haben und uns da schon die Grundlage für den vierten geschaffen haben. Das war zwischendurch schon ein extremer Abbruch im dritten Satz. Kämpferisch haben wir es am Ende dann wieder ganz gut gelöst“, resümierte ein erleichterter DJK-​Trainer Joachim Saam.

