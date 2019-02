Blaulicht | Montag, 04. Februar 2019 Montag, 04. Februar 2019

Spielzeugpistole — oder echte?

Galerie (1 Bild)

Aus einem Spiel kann schnell Ernst werden Die Polizei weist einmal mehr darauf hin, dass täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen zu brenzligen Situationen führen können-​für die Polizisten aber vor allem auch für denjenigen, der sie mitführt.

DreibisJahre alte Kinder spielten am Sonntagabend nach eigenen Angaben „Polizei“ und führten dabei eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole bei sich. Ein Zeuge wurde gegenUhr in der Hauptstraße auf die Kinder aufmerksam und verständigte besorgt die Polizei. Die beiden Buben und das Mädchen konnten beim Rathaus angetroffen werden, wobei der-​Jährige umgehend die Spielzeugpistole aushändigte. Mit den einsichtigen Dreien wurde in der Folge im Beisein einer Erziehungsberechtigten ein belehrendes Gespräch geführt und erläutert, dass solch echt aussehende Spielzeugwaffen leicht zu missverständlichen Situationen führen können und Polizisten dabei regelmäßig von echten Waffen ausgehen müssen. Den Beamten wurden im Verlauf dann noch zwei weitere Pistolen ausgehändigt. Unser Appell: Finger weg von täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffen in der Öffentlichkeit!

