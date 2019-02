Blaulicht | Montag, 04. Februar 2019 Montag, 04. Februar 2019

Unfall bei Gmünd-​Zimmern: B 29 komplett gesperrt

Fotos: gbr

Gegen 15 . 30 Uhr meldete die Polizei in Aalen einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 29 auf Höhe von Gmünd-​Zimmern. Beteiligt waren nach ersten Information ein Lkw und ein Pkw. Zunächst einmal musste die Straße voll gesperrt werden. Auch die Umleitungsstrecke durch Hussenhofen ist total überlastet. Eine weiträumige Umfahrung ist empfehlenswert. Aktualisierung: Die B 29 ist seit 16 . 45 Uhr wieder frei!



So ganz geklärt ist der Unfallhergang noch nicht, und die Polizei sucht noch nach Zeugen ( 07171 /​ 3580 ). Fakt ist, dass eine Pkw-​Fahrerin mit ihrem Renault auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem aus Richtung Aalen kommenden Pkw zusammenprallte. Glücklicherweise nicht frontal, so dass der Pkw mit der Fahreseite am Last entlangschrammte, abprallte und danach die Leitplanke streifte. Im Fahrzeug befand sich noch eine Beifahrerin sowie zwei kleine Kinder, die ordnungsgemäß in Kindersitzen auf der Rückbank mitfuhren. Alle vier Personen kamen ins Krankenhaus, wobei sich bei der Untersuchtung herausstellte, dass die Fahrerin und die beiden Kinder leicht verletzt wurden. Der Sachschaden wird auf etwa 22 . 000 Euro geschätzt.



Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

