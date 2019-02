Ostalb | Montag, 04. Februar 2019 Montag, 04. Februar 2019

Weiße Stationen: Möggingen und Winterbach wackeln

Galerie (2 Bilder)

Foto: rw, Visualisierung: Burger Rudacs Architetekten

In Böbingen sind die Bedenken wegen der Statik des „Weißen Dachs im Wald“ ausgeräumt, der Gemeinderat gab sein Plazet. Auch Urbach hat die Genehmigung für seinen Aussichtsturm erhalten. Wacklig sind nur noch zwei der „ 16 Stationen“ im Architekturprojekt der Remstal-​Gartenschau.

24

3

70

000

218

000

Hat sich in Mögglingen etwas getan, seit die Rems-​Zeitung am. Januar über den Stand des interkommunalen Architekturprojekts im Ostalbkreis berichtete? Die Stuttgarter Zeitung meldete am Samstag,. Februar, dass Bürgermeister Adrian Schlenker jetzt nicht mehr mit der Mögglinger Station zur Remstal-​Gartenschau rechne. Die Standortvorschläge der Kommune lehne der Architekt Arno Brandlhuber „bisher offenbar kategorisch ab.“So sieht es der Bürgermeister nicht, zumal er mit Arno Brandlhuber selbst nicht in der vergangenen Woche und auch nicht seit November gesprochen hat, wie er sagt. Für Schultes Adrian Schlenker ist das Projekt in Mögglingen noch nicht gestorben. Auch in Winterbach wird es spannend: Gemeinderat und Bürgermeister Sven Müller hatten die Winterbacher Station, den in Schönheit schwelgenden Monopteros von Burger Rudacs Architekten (München) wegen explodierender Kosten gestoppt. Statt der – wie bei allen Stationen – geplantenEuro wäre das Errichten des Säulenrundbaus im Weiherwasen südlich von WinterbachEuro teuer geworden. Nur eine einzige Firma hatte überhaupt ein Angebot abgegeben. Jetzt setzt Müller auf Vermittlung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 52 Sekunden.