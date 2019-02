Sport | Dienstag, 05. Februar 2019 Dienstag, 05. Februar 2019

Erste Mannschaft des SV Gmünd hält die 2 . Liga

Eine deutliche Steigerung in der Gesamtpunktzahl gegenüber dem vergangenen Jahr, der siebte Platz in der 2 . Bundesliga Süd – die erste Herrenmannschaft des Schwimmvereins Gmünd hat bei den Wettkämpfen um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Mainz ihre Ziele erreicht und für ein weiteres Jahr den Klassenerhalt geschafft.

Die meisten Zähler für den SVG sammelte Noah Bez. In seinen vier Rennen (mehr darf ein Athlet nicht bestreiten) kam er auf 2670 Punkte. Dabei verbesserte er über 100 Meter Schmetterling seine persönliche Bestzeit von 55 , 35 auf 55 , 13 Sekunden ( 663 Punkte). Die höchste Einzelpunktzahl ( 717 ) des SVG erschwamm sich Noah Bez mit seinen 50 , 19 Sekunden über 100 Meter Freistil. Seine weiteren Resultate: 50 Meter Freistil in 22 , 97 Sekunden ( 686 ) und stramme 1 : 05 , 76 Minuten ( 604 ) über die „Nebenstrecke“ 100 Meter Brust.





Das war von vornherein nicht selbstverständlich, weil zum einen nicht bekannt war, mit wie vielen ausländischen Athleten sich die Vereine der. und. Bundesliga verstärken würden und weil den Gmündern ihre Studenten Per Kleinschmidt und Nils Wendel nur als Notfallersatz zur Verfügung standen. „Zehn persönliche Bestzeiten inRennen ist recht ordentlich“, registrierte Trainer Patrik Engel. InsgesamtPunkte sammelten die Gmünder inDisziplinen. Dabei werden die Einzelzeiten in Punkte – Maßstab ist dabei der aktuelle Weltrekord – umgerechnet.

