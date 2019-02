Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. Februar 2019 Dienstag, 05. Februar 2019

Fasching in Gmünd: Die AG Fasnet startet in die heiße Phase

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Die Arbeitsgemeinschaft Gmender Fasnet mit ihrer Symbolfigur Silbermännle startet in die heiße Phase ihrer Großveranstaltungen.

15

Den Auftakt macht am Freitag,. Februar, die Prunksitzung im Stadtgarten. Sitzungspräsident Daniel Maier freut sich über eine rege Kartennachfrage. „Meuterei auf der Gamundia“ hat er diesmal als Kostüm– und Programmmotto formuliert. Dies in Anspielung auf allerlei Bürgerproteste im zurückliegenden Jahr. Es folgen weitere Großveranstaltungen, nicht nur in Gmünd, sondern auch in den Stadtteilen. Eine Überblick gibt’s am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 19 Sekunden.