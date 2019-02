Sport | Dienstag, 05. Februar 2019 Dienstag, 05. Februar 2019

FCN gegen TSGV: „Guter Verbandsligist“ gegen Landesligist

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

Noch läuft es nicht rund in der Vorbereitung für den Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd. Erst zwei Testspiele konnten witterungsbedingt absolviert werden, diese sind dann auch noch verloren gegangen. An diesem Mittwoch ( 19 Uhr) geht es auf dem Kunstrasen im Schwerzer gegen den ambitionierten Landesligisten TSGV Waldstetten.

Personell ist der FCN ebenfalls nicht auf Rosen gebettet. Mit Erol Efendi, der erst einen Kreuzbandriss auskuriert hat, rechnet Traub in frühestens „ein bis zwei Monaten“, Kapitän Stephan Fichter soll ebenfalls nach seiner Schambeinentzündung behutsam aufgebaut werden, absolviert noch nicht alle Teile im Mannschaftstraining mit und Toni Terrell Suddoth ist erst in der zweiten Woche wieder im Training in der Gruppe. Neuzugang Ferhat Karaca litt zuletzt unter Adduktorenproblemen, sein Einsatz gegen seinen Ex-​Verein, der ihn suspendiert hatte, ist somit fraglich. Nicht eingesetzt wird definitiv Simon Fröhlich, der unter Rückenschmerzen leidet, auch hier möchte Traub kein Risiko eingehen.





Vor allem dasgegen den Verbandsligisten VfB Neckarrems am vergangenen Wochenende hat gezeigt, dass der FCN noch weit von seiner Normalform entfernt ist. „Wir haben uns da weder bei der Fitness, noch der Technik oder beim Spieltempo vom Verbandsligisten abgehoben. Es hat gezeigt, dass wir ein guter Verbands– aber noch längst kein Oberligist sind. Das braucht seine Zeit“, so die nüchterne Erkenntnis von FCN-​Trainer Holger Traub. Zuvor hatte die Normannia bereits beimgegen die Udes VfB Stuttgart kein Land gesehen, doch Traub bleibt wie immer gelassen. „Wir haben jetzt noch zwei Wochen Zeit, um uns auf Gegner vorzubereiten, die ein ganz anderes Kaliber sind und die werden wir natürlich nutzen.“Schmid macht sich bislang gut

