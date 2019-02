Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. Februar 2019 Dienstag, 05. Februar 2019

Fernwärme in Bettringen: Studentenwohnheim und drei Wohnblocks ohne Heizung

Ein Rohrbruch im Fernheizwerk 2 in Bettringen Nord-​West ist verantwortlich, dass zur Zeit zahlreiche Menschen in Bettringen in ihren Wohnungen frieren und auch nicht warm duschen oder baden können.

Am späten Montagabend kam es in der Neißestraße in Bettringen zu einem Rohrbruch in der Fernwärmezuleitung des Heizwerks. Drei Wohnblocks sowie das Studentenwohnheim sind derzeit ohne Heizung und warmes Wasser.



Dies teilten die Stadtwerke der Rems-​Zeitung am Montag kurz vor Mitternacht mit. „Mitarbeiter der Stadtwerke können den Schaden im Laufe des Dienstags beheben“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

