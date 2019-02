Dienstag, 05. Februar 2019

Germania Bargau: Stefan Klotzbücher hört nach der Saison auf

Galerie (1 Bild)

Foto: läm

Das ist mal ein Knaller: Stefan Klotzbücher wird ab Sommer nicht mehr als Trainer bei Germania Bargau zur Verfügung stehen, das hat er in einem Pressegespräch am Dienstagabend bekannt gegeben. „Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass er mir als jungen Trainer diese Möglichkeit gegeben hat. Mir ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, schließlich hatte ich hier 20 geniale Jahre im Verein“, so Klotzbücher.

Es ist die Entscheidung des Trainers des Tabellenvorletzten der Fußball-​Landesliga gewesen, wie Vorstand Gerold Bläse bestätigt: „Wir sind kein Verein, der dem Trainer allein die Schuld gibt. Wir kennen die Umstände, warum es sportlich so gelaufen ist – und das liegt nicht am Trainer. Dennoch sind wir Stefan dankbar, dass er diese schwierige Entscheidung getroffen hat“, so Bläse. Christoph Betz, Trainer der zweiten Mannschaft, hört ebenfalls auf nach der Runde. „Wir machen gerade einen Veränderungsprozess durch“, so Bläse. Vedran Cutura wird derweil in die Sportliche Leitung mit einsteigen.







Ein ausführlicher Bericht folgt in der Donnerstagsausgabe.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 40 Sekunden.