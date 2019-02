Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. Februar 2019 Dienstag, 05. Februar 2019

Gmünder Wintertraum: Fluggelände Hornberg wird zum Wintersportplatz

Galerie (9 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Der traditionsreiche Segelflugplatz Hornberg in diesen Tagen mal ganz anders, nämlich als traumhafter Wintersportplatz.

Es ist mal wieder schier unglaublich, welche unterschiedlichen Klimazonen sich alleine auf der Markung der Stadt Schwäbisch Gmünd abspielen. Während unten im Remstal kein Schneehäufchen mehr zu sehen ist, türmt sich die weiße Pracht rund um das Albdorf Degenfeld noch meterhoch, auch begünstigt durch Schneeverwehungen und strenge Frostnächte. Winterwanderern und vor allem auch Skilangläufern lacht das Herz angesichts des diesjährigen Winterzaubers. Auch weil die dicke Schneeschicht wirkt wie schallschluckendes Styropor herrscht auf den Gmünder Bergen eine magische Stille. .So auf den Loipen rund um Bartholomä oder auch im Bereich Hornberg/​Kaltes Feld. Der Flugplatz Hornberg ist aktuell und dank des Engagements der Wintersportler des TV Weiler ein Eldorado für Skilangläufer. Mehr zum Thema am mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 33 Sekunden.