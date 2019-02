Ostalb | Dienstag, 05. Februar 2019 Dienstag, 05. Februar 2019

Ruppertshofen: Kirchturmsanierung in Tonolzbronn hat begonnen

Foto: gbr

Der Kirchturm in Tonolzbronn ist zur Zeit von einem Gerüst umhüllt, denn die Zimmerleute haben mit der Sanierung des Gebälks begonnen. Noch gibt es in der Finanzierung allerdings eine Lücke, so dass die evangelische Kirchengemeinde auf weitere Spenden angewiesen ist.

Auf Nachfrage der Rems-​Zeitung hat sich Pfarrer Stephan Schiek von Kirchenpfleger Heinrich Mangold die aktuellen Zahlen geben lassen. Auf rundEuro summieren sich die Gesamtkosten am Kirchturm. Abzüglich diverser Kostenbeteiligungen (unter anderem die Landeskirche sowie die bürgerliche Gemeinde) verbleibt für die evangelische Kirchengemeinde Ruppertshofen ein Eigenanteil von ungefährEuro. „Einige größere Spende wären schon willkommen. Sonst müssten wird für die noch fehlendenEuro einen Kredit aufnehmen!“, hofft der Ortsgeistliche auf weitere Unterstützung. Welche Arbeiten nun konkret ausgeführt werden, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

